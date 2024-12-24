Uklon підтримує ЗСУ — ключові ініціативи компанії

Таксі Uklon в Києві. Фото: УНІАН

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon оприлюднив результати роботи у 27 міста з 1 січня до листопада 2024 року. Стало відомо, скільки вдалося здійснити соціальних проєктів, благодійних ініціатив, а також яку цікаву статистику продемонстрували самі пасажири таксі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як їздили українці через сервіс Uklon

За 11 місяців цього року українці подолали разом із сервісом понад 842 мільйони кілометрів, провівши в дорозі більш ніж 14 мільйонів годин, що становить 1 623 роки. Найпопулярнішими маршрутами стали залізничні вокзали, автовокзали та торговельно-розважальні центри.

Серед днів із найбільшою кількістю поїздок виділилися Міжнародний жіночий день, День Конституції, переддень Дня Незалежності, а також ключові спортивні події — матч Україна-Словаччина на Євро-2024 і другий день Паралімпійських ігор.

Окрім цього, Uklon Delivery допоміг доставити замовлення на понад 26 мільйонів кілометрів. Найбільше доставок було здійснено на День святого Валентина, Міжнародний жіночий день і п’ятницю перед Великоднем.

Внесок у підтримку ЗСУ

З 2022 року Uklon активно фінансує потреби ЗСУ, волонтерів і гуманітарні ініціативи. Загалом компанія виділила 171,8 мільйона гривень, із яких понад 93 мільйони припадають на 2024 рік.

Користувачі сервісу також долучилися до благодійності через функцію "Підписка на донат", зібравши понад 10 мільйонів гривень на допомогу.

Компанія активно фінансувала потреби Сил оборони, зокрема закупівлю FPV-дронів, а також організовувала масштабні збори коштів та підтримувала діяльність волонтерів. Разом з тим було реалізовано кілька гуманітарних проєктів. Також у компанії допомагали мобілізованим працівникам.

"Дякуючи нашим користувачам, водіям-партнерам та корпоративним клієнтам, ми отримали такі круті показники. На основі аналізу нашого користувацького застосунку ми можемо бачити, як змінюється динаміка мобільності та розвивається соціально-економічне життя у містах, зокрема й прифронтових. Ми надалі продовжимо вдосконалювати сервіс, роблячи його зручним, доступним та інклюзивним. А також разом з засновниками компанії не припиняємо підтримувати обороноздатність країни та інвестувати в соціальні й благодійні проєкти, що вже давно є частиною культури компанії", – розповів Сергій Гришков, СЕО Uklon.

Також компанія ініціювала запуск проєкту роботи авто "Волонтерський", який працював для забезпечення логістичних потреб волонтерів та працівників критичної інфраструктури, а також клас "Інклюзивний", який створили для пасажирів на колісному кріслі.

Uklon співпрацює з провідними благодійними організаціями, серед яких "Повернись Живим", United24, Фонд Притули, "Госпітальєри" Асоціація родин захисників Азовсталі та інші, що дозволяє ефективно реалізовувати благодійні проєкти.

Статистика користування авто по містах

Місто-жайворонок: найбільше ранкових поїздок (з 5:00 до 9:00) зафіксовано в Херсоні, Харкові та Запоріжжі.

Місто-сова: вечірні замовлення (з 20:00 до 22:00) переважали в Рівному, Львові та Хмельницькому.

Найбільш сімейне місто: лідером за кількістю викликів авто класу "Дитячий" став Львів, а також відзначені Київ і Івано-Франківськ.

Місто-друг тваринок: найбільше поїздок із опцією "Я везу тварину" зафіксовано в Києві, Кривому Розі та Одесі.

Найбільш вдячні міста: жителі Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, а також великих міст, як-от Київ і Львів, найчастіше залишали чайові водіям.

Місто-яблуко: найбільша частка замовлень через пристрої iOS зафіксована у Львові, Ужгороді та Одесі.

Місто-андроїд: лідери за користування пристроями на Android — Кривий Ріг, Запоріжжя та Чернігів.

Бізнес-місто: найбільше замовлень авто класів Business і Prime зроблено у Києві, Одесі та Дніпрі.

Місто-доставка: найактивніше користування сервісом Uklon Delivery відзначено у Києві, Львові та Кривому Розі.

Нагадаємо, компанія Bolt оприлюднила вакансію для водіїв — який заробіток та умови там пропонують.

Також Uklon на початку грудня організував мобільну виставку для дітей.