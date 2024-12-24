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Uklon подвел итоги года — как помог ВСУ и возил пассажиров

24 декабря 2024 07:53
Анастасия Постоенко - Редактор
Uklon поддерживает ВСУ – ключевые инициативы компании
Такси Uklon в Киеве. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Онлайн-сервис вызова авто Uklon обнародовал результаты работы в 27 городах с 1 января по ноябрь 2024 года. Стало известно, сколько удалось осуществить социальных проектов, благотворительных инициатив, а также, какую интересную статистику продемонстрировали сами пассажиры такси.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как ездили украинцы через сервис Uklon

За 11 месяцев этого года украинцы преодолели вместе с сервисом более 842 миллионов километров, проведя в пути более 14 миллионов часов, что составляет 1 623 года. Наиболее популярными маршрутами стали железнодорожные вокзалы, автовокзалы и торгово-развлекательные центры.

Среди дней с наибольшим количеством поездок выделились Международный женский день, День Конституции, канун Дня Независимости, а также ключевые спортивные события – матч Украина-Словакия на Евро-2024 и второй день Паралимпийских игр.

Кроме этого, Uklon Delivery помог доставить заказ на более чем 26 миллионов километров. Больше всего доставок было осуществлено в День святого Валентина, Международный женский день и пятницу перед Пасхой.

Вклад в поддержку ВСУ

С 2022 года Uklon активно финансирует потребности ВСУ, волонтеров и гуманитарные инициативы. В целом компания выделила 171,8 миллиона гривен, из которых более 93 миллионов приходятся на 2024 год.

Пользователи сервиса также приобщились к благотворительности через функцию "Подписка на донат", собрав более 10 миллионов гривен в помощь.

Компания активно финансировала потребности сил обороны, в частности закупку FPV-дронов, а также организовывала масштабные сборы средств и поддерживала деятельность волонтеров. Вместе с тем было реализовано несколько гуманитарных проектов. Также в компании помогали мобилизованным работникам.

"Благодаря нашим пользователям, водителям-партнерам и корпоративным клиентам, мы получили такие крутые показатели. На основе анализа нашего пользовательского приложения мы можем видеть, как меняется динамика мобильности и развивается социально-экономическая жизнь в городах, в том числе прифронтовых. Мы продолжим совершенствовать сервис , делая его удобным, доступным и инклюзивным. прекращаем поддерживать обороноспособность страны и инвестировать в социальные и благотворительные проекты, которые уже давно являются частью культуры компании", – рассказал Сергей Гришков, СЕО Uklon.

Также компания инициировала запуск проекта работы авто "Волонтерский", работавшего для обеспечения логистических потребностей волонтеров и работников критической инфраструктуры, а также класс "Инклюзивный", созданный для пассажиров на колесном кресле.

Uklon сотрудничает с ведущими благотворительными организациями, среди которых "Вернись Живым", United24, Фонд Приюты, "Госпитальеры" Ассоциация семей защитников Азовстали и другие, что позволяет эффективно реализовывать благотворительные проекты.

Статистика использования авто по городам

  • Город-жаворонок: больше всего утренних поездок (с 5:00 до 9:00) зафиксировано в Херсоне, Харькове и Запорожье.
  • Город-сова: вечерние заказы (с 20:00 до 22:00) преобладали в Ровно, Львове и Хмельницком.
  • Самым семейным городом: лидером по количеству вызовов авто класса "Детский" стал Львов, а также отмечены Киев и Ивано-Франковск.
  • Город-друг животных: больше всего поездок с опцией "Я везу животное" зафиксировано в Киеве, Кривом Роге и Одессе.
  • Наиболее благодарные города: жители Николаева, Херсона, Запорожья, а также крупных городов, таких как Киев и Львов, чаще всего оставляли чаевые водителям.
  • Город-яблоко: большая часть заказов через устройства iOS зафиксирована во Львове, Ужгороде и Одессе.
  • Город-андроид: лидеры за пользование устройствами на Android - Кривой Рог, Запорожье и Чернигов.
  • Бизнес-город: больше всего заказов авто классов Business и Prime сделано в Киеве, Одессе и Днепре.
  • Город-доставка: самое активное использование сервиса Uklon Delivery отмечено в Киеве, Львове и Кривом Роге.

Напомним, компания Bolt обнародовала вакансию для водителей – какой заработок и условия там предлагают.

Также Uklon в начале декабря организовал мобильную выставку для детей.

 

украинцы транспорт такси Украина бизнес донат

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08:44 Стало известно, сколько помощи дали Украине через хаб в Польше

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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