Мобілізація в Україні — військовозобов'язаний відмовився від служби через погрози його матері

Чоловік підписує документи в ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Чоловік відмовився від призову на військову службу, пояснюючи це погрозами від місцевої влади його матері, що проживає на окупованій території. Військовозобов'язаному визнали винним.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

Читайте також:

Деталі справи

У вироку суду йдеться про те, що уродженець Донеччини 2 січня 2023 року особисто отримав повістку згідно з якою через десять днів мав прибути у зазначене місце для відправки до військової частини.

Проте у відповідний день чоловік не з'явився на місці, не маючи на те поважних причин. Він написав заяву про відмову від проходження військової служби та ухилився від призову.

Під час судового засідання чоловік визнав свою винну та підтвердив, що пройшов медкомісію, але для відправки на службу не з'явився.

Відмову військовозобов'язаний пояснив тим, що його мати проживає на окупованій території в м. Горлівка і під час їхнього спілкування у Telegram, вона повідомила, що до неї приходили представники місцевої влади з погрозами фізичної розправи, якщо її син піде служить в ЗСУ.

"Такі погрози були сприйняті членами сім`ї, як реальні, оскільки їм відомі випадки зникнення людей на ТОТ саме з цих підстав", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Детально розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк рік.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили дезертира, який втік з-під варти. Йому призначили ув'язнення на термін понад три роки.

Раніше ми писали про те, що у Хмельницьку чоловік намагався уникнути мобілізації, аргументуючи це тим, що у нього двоє неповнолітніх дітей. Йому призначили три роки позбавлення волі.