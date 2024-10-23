Мобилизация в Украине — военнообязанный отказался от службы из-за угроз его матери

Мужчина подписывает документы в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Мужчина отказался от призыва на военную службу, объясняя это угрозами от местных властей его матери, проживающей на оккупированной территории. Военнообязанного признали виновным.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

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Детали дела

В приговоре суда говорится о том, что уроженец Донецкой области 2 января 2023 года лично получил повестку согласно которой через десять дней должен был прибыть в указанное место для отправки в воинскую часть.

Однако в соответствующий день мужчина не появился на месте, не имея на то уважительных причин. Он написал заявление об отказе от прохождения военной службы и уклонился от призыва.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и подтвердил, что прошел медкомиссию, но для отправки на службу не явился.

Отказ военнообязанный объяснил тем, что его мать проживает на оккупированной территории в г. Горловка и во время их общения в Telegram, она сообщила, что к ней приходили представители местной власти с угрозами физической расправы, если ее сын пойдет служит в ВСУ.

"Такие угрозы были восприняты членами семьи, как реальные, поскольку им известны случаи исчезновения людей на ВОТ именно по этим основаниям", — говорится в приговоре.

Решение суда

Подробно рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок год.

Напомним, в Днепропетровской области судили сбежавшего из-под стражи дезертира. Ему назначили заключение на срок свыше трех лет.

Ранее мы писали о том, что в Хмельницке мужчина пытался избежать мобилизации, аргументируя это тем, что у него двое несовершеннолетних детей. Ему назначили три года лишения свободы.