Суд призначив випробувальний термін чоловіку. який відмовся від повістки через страх

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

В Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації, оскільки боявся призову до лав ЗСУ. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, уродженець села Кринки Кременчуцького району після проходження військово-лікарської комісії 10 грудня 2024 року був визнаний придатним до служби.

Вже за два дні, 12 грудня, йому офіційно вручили повістку на відправку до військової частини. Однак на збірний пункт він не з’явився і жодних причин такої неявки не повідомив.

У ході судового розгляду обвинувачений зізнався, що не прибув за викликом через страх перед проходженням служби. Він розкаявся за свою провину.

Рішення суду

Глобинський районний суд, розглянувши обставини справи, дійшов висновку про наявність складу злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, з огляду на виявлене розкаяння та визнання провини, суд ухвалив рішення не відправляти засудженого за ґрати, а надати йому шанс на виправлення — звільнив від відбування покарання з випробувальним строком тривалістю один рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадянин, який отримав бойову повістку, але перебуває на лікарняному — не може бути мобілізований.

Також ми писали, які є підстави у чоловіків для відмови від повістки.