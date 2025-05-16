Суд назначил испытательный срок мужчине. который отказался от повестки из-за страха

Уклонился от мобилизации, так как боялся призыва — что решил суд
В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации, поскольку боялся призыва в ряды ВСУ. За это его судили.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, уроженец села Крынки Кременчугского района после прохождения военно-врачебной комиссии 10 декабря 2024 года был признан годным к службе.
Уже через два дня, 12 декабря, ему официально вручили повестку на отправку в воинскую часть. Однако на сборный пункт он не явился и никаких причин такой неявки не сообщил.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признался, что не прибыл по вызову из-за страха перед прохождением службы. Он раскаялся за свою вину.
Решение суда
Глобинский районный суд, рассмотрев обстоятельства дела, пришел к выводу о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, учитывая выявленное раскаяние и признание вины, суд принял решение не отправлять осужденного за решетку, а предоставить ему шанс на исправление — освободил от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью один год.
Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил боевую повестку, но находится на больничном — не может быть мобилизован.
Также мы писали, какие есть основания у мужчин для отказа от повестки.
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