Ухилянти зможуть не платити штраф від ТЦК за однієї умови

Українські військові ухвалюють рішення. Фото: Генштаб ЗСУ

Чоловіків, які ухиляються від служби, можуть звільнити від штрафів. Однак це можливо виключно за умови, що вони добровільно приєднаються до лав ЗСУ і підуть служити.

Про це повідомила Судово-юридична газета у понеділок, 10 березня.

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Ухилянти зможуть не платити штраф від ТЦК

Зазначається, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК.

Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт №12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Відтак, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності надав рекомендацію ухвалити у цілому законопроєкт про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення щодо механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Так, статтю 247 КУпАП доповнять нормою, відповідно до якої провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате. А розпочате підлягає закриттю у разі проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення.

Отже, стосовно тих, хто порушив військовий облік, але пішов на військову службу, адміністративні провадження мають закрити.

50% знижка на штраф: хто зможе скористатися

Як зазначає Комітет, йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто в сумі 8 500 грн замість 17 тисяч грн.

Для цього КУпАП доповнять новою статтею, за якою особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності, зможе упродовж 10 календарних днів добровільно оплатити 50% штрафу.

Для реалізації цієї знижки в 50% законодавці планують доповнити КУпАП новою статтею, якою надати можливість особі, яка притягається до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП, подати заяву до уповноваженого органу чи підрозділу, в якій самостійно повідомити про факт вчинення зазначеного правопорушення та надати згоду на розгляд справи за її відсутності.

Нові повноваження Служби зовнішньої розвідки

КУпАП доповнять новою статтею 235-3 під назвою "Служба зовнішньої розвідки України", якою посадовим особам уповноваженого головою Служби зовнішньої розвідки України підрозділу надається право розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними Служби зовнішньої розвідки. Відповідно, вони зможуть накладати штрафи.

Крім того, у статті 251 КУпАП до видів доказів віднесуть відомості та інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Разом з тим, нагадаємо, що порядок ведення Реєстру "Оберіг" не оприлюднено (його засекретили з невідомих причин).

Нагадаємо, що з початку 2025 року в Україні відкрили близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи від ТЦК. За ввесь минулий рік відкрили приблизно стільки ж. Кількість протермінованих та несплачених штрафів зростає.

Зазначимо, що іноді адмінпокарання можуть застосувати навіть без повідомлення про це. Новини.LIVE писали про те, як перевірити наявність штрафу від ТЦК та СП.