Уклонисты смогут не платить штраф от ТЦК при одном условии

Украинские военные принимают решение. Фото: Генштаб ВСУ

Мужчин, которые уклоняются от службы, могут освободить от штрафов. Однако это возможно исключительно при условии, что они добровольно присоединятся к рядам ВСУ и пойдут служить.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в понедельник, 10 марта.

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Уклонисты смогут не платить штраф от ТЦК

Отмечается, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производство о штрафах от ТЦК.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект №12093, которым предлагается простимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе.

Следовательно, Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности предоставил рекомендацию принять в целом законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях относительно механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

Так, статью 247 КУоАП дополнят нормой, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато. А начатое подлежит закрытию в случае прохождения военной службы лицом, в отношении которого начато производство по делу об административном правонарушении.

Следовательно, в отношении тех, кто нарушил воинский учет, но пошел на военную службу, административные производства должны закрыть.

50% скидка на штраф: кто сможет воспользоваться

Как отмечает Комитет, речь идет о возможности самостоятельного обращения лица в уполномоченные органы и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального размера. То есть в сумме 8 500 грн вместо 17 тысяч грн.

Для этого КУоАП дополнят новой статьей, по которой лицо, привлеченное к административной ответственности, сможет в течение 10 календарных дней добровольно оплатить 50% штрафа.

Для реализации этой скидки в 50% законодатели планируют дополнить КУоАП новой статьей, которая предоставит возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, подать заявление в уполномоченный орган или подразделение, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и дать согласие на рассмотрение дела в его отсутствие.

Новые полномочия Службы внешней разведки

КУоАП дополнят новой статьей 235-3 под названием "Служба внешней разведки Украины", которой должностным лицам уполномоченного председателем Службы внешней разведки Украины подразделения предоставляется право рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП в части правонарушений, совершенных военнообязанными Службы внешней разведки. Соответственно, они смогут накладывать штрафы.

Кроме того, в статье 251 КУоАП к видам доказательств отнесут сведения и информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Вместе с тем напомним, что порядок ведения Реестра "Оберіг" не обнародован (его засекретили по неизвестным причинам).

Напомним, что с начала 2025 года в Украине открыли около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы от ТЦК. За весь прошлый год открыли примерно столько же. Количество просроченных и неуплаченных штрафов растет.

Отметим, что иногда админнаказание могут применить даже без уведомления об этом. Новини.LIVE писали о том, как проверить наличие штрафа от ТЦК и СП.