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УГКЦ прокоментувала дозвіл Ватикану благословляти одностатеві пари

23 грудня 2023 17:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
УГКЦ прокоментувала дозвіл Ватикану благословляти одностатеві пари
Блаженніший Святослав у Ватикані. Фото: УГКЦ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Папа Римський Франциск нещодавно затвердив декларацію Fiducia Supplicans, яка дає дозвіл на благословення одностатевих пар. В Українській Греко-Католицькій церкві прокоментували таке рішення голови католицької церкви.

Про це повідомив глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук.

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"Декларація трактує пасторальний сенс благословень у Латинській Церкві, а не у Східних Католицьких Церквах. Декларація стосується суто Латинської Церкви і не має правової сили для вірних Української Греко-Католицької Церкви", — вказав блаженніший Святослав.

За його словами,  значення поняття "благословення" в УГКЦ та Латинській Церкві дещо відрізняється. У греко-католицькій церкві є свої певні канони, зокрема, йдеться про літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину. Усі віряни повинні дотримуватись цих зобов'язань та примножувати їх. Він звернувся до парафіян з проханням "уникати двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення Церкви".

"Благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", — підкреслив голова УГКЦ.

Комунікат УГКЦ
Комунікат УГКЦ. Фото: УГКЦ
Комунікат УГКЦ
Комунікат УГКЦ. Фото: УГКЦ

Нагадаємо, Ватикан видав постанову, схвалену Папою Франциском, що римо-католицькі священники можуть давати благословення одностатевим парам. Це можливо, якщо вони не є частиною звичайних церковних ритуалів чи літургій.

Додамо, Папа Римський провів спільну трапезу із групою трансгендерних жінок. Зокрема, багато з них є секс-працівницями, які емігрували з Південної Америки.

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