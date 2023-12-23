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УГКЦ прокомментировала разрешение Ватикана благословлять однополые пары

23 декабря 2023 17:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
УГКЦ прокомментировала разрешение Ватикана благословлять однополые пары
Блаженнейший Святослав в Ватикане. Фото: УГКЦ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Папа Римский Франциск недавно утвердил декларацию Fiducia Supplicans, дающую разрешение на благословение однополых пар. В Украинской Греко-Католической церкви прокомментировали такое решение главы католической церкви.

Об этом сообщил глава УГКЦ более блаженный Святослав Шевчук.

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"Декларация трактует пасторальный смысл благословений в Латинской Церкви, а не в Восточных Католических Церквах. Декларация касается сугубо Латинской Церкви и не имеет правовой силы для верующих Украинской Греко-Католической Церкви", — указал блаженнейший Святослав.

По его словам, значение понятия "благословение" в УГКЦ и Латинской Церкви несколько отличается. В Греко-Католической церкви есть свои определенные каноны, в частности, речь идет о литургическом, богословском, каноническом и духовном наследии. Все верующие должны соблюдать эти обязательства и приумножать их. Он обратился к прихожанам с просьбой "избегать двусмысленных жестов, высказываний и понятий, которые искажали Божье слово и учение Церкви".

"Благословение со стороны священнослужителя всегда имеет евангелизационное и катехитичное измерение, поэтому ни в коем случае не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной", — подчеркнул глава УГКЦ.

Коммуникат УГКЦ
Коммуникат УГКЦ. Фото: УГКЦ
Коммуникат УГКЦ
Коммуникат УГКЦ. Фото: УГКЦ

Напомним, Ватикан издал постановление, одобренное Папой Франциском, что римско-католические священники могут давать благословение однополым парам. Это возможно, если они не являются частью обычных церковных ритуалов или литургий.

Добавим, Папа Римский провел общую трапезу с группой трансгендерных женщин. В частности, многие из них являются секс-работницами, эмигрировавшими из Южной Америки.

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