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Головна Новини дня Удова воїна судилася з МОУ через невиплату 15 млн грн — вирок

Удова воїна судилася з МОУ через невиплату 15 млн грн — вирок

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 01:03
Міноборони не надало грошову допомогу вдові загиблого воїна — що вирішив суд
Удова на цвинтарі. Фото ілюстративне: freepik.com

Міністерство оборони України відмовило дружині бійця, який помер під час виконання службових обов'язків, у виплаті 15 мільйонів гривень грошової допомоги. Аби оскаржити рішення оборонного відомства, жінка звернулася до суду.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 10 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, водій стрілецького взводу однієї з військових частин помер у 2022 році під час виконання службових обов'язків у Бахмутському районі Донецької області. Спочатку причиною смерті бійця назвали необережне поводження зі зброєю, яке призвело до нещасного випадку, але Центральна ВЛК ЗСУ спростувала ці чутки, зазначивши, що солдат помер, виконуючи військові обов'язки.

У листопаді минулого року вдова солдата звернулася до Міноборони, аби отримати одноразову допомогу в розмірі 15 тисяч гривень, але їй відмовили, пояснивши, що виплата не надається, якщо військовий помер унаслідок адміністративного порушення.

Адвокат позивачки зазначив, що постанови суду про притягнення воїна до адміністративної відповідальності немає, тому відмова у виплаті була незаконною.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суддя дійшлк висновку, що дружина полеглого має право на грошову допомогу. Протокол комісії Міноборони про відмову у призначенні виплати скасували — МОУ має повторно розглянути її заяву на отримання грошей.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, військовий під час спілкування в чаті із друзями писав про розташування бойової техніки ЗСУ. Чоловіка засудили до позбавлення волі, але більшу частину терміну ув'язнення він уже відбув, бо два роки перебував у СІЗО.

Також ми повідомляли, що на Одещині мобілізований віддавав свою зарплату командиру, а сам уникав служби. Йому призначили покарання у вигляді службового обмеження та щомісячного відрахування 10% зарплати.

Міноборони суд виплати загиблі грошова допомога судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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