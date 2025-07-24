Минобороны не предоставило денежную помощь вдове погибшего воина — что решил суд

Вдова на кладбище. Фото иллюстративное: freepik.com

Министерство обороны Украины отказало жене бойца, который умер при исполнении служебных обязанностей, в выплате 15 миллионов гривен денежной помощи. Чтобы обжаловать решение оборонного ведомства, женщина обратилась в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд принял 10 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, водитель стрелкового взвода одной из воинских частей умер в 2022 году при исполнении служебных обязанностей в Бахмутском районе Донецкой области. Сначала причиной смерти бойца назвали неосторожное обращение с оружием, которое привело к несчастному случаю, но Центральная ВВК ВСУ опровергла эти слухи, отметив, что солдат умер, выполняя воинские обязанности.

В ноябре прошлого года вдова солдата обратилась в Минобороны, чтобы получить единоразовое пособие в размере 15 тысяч гривен, но ей отказали, объяснив, что выплата не предоставляется, если военный умер в результате административного нарушения.

Адвокат истицы отметил, что постановления суда о привлечении воина к административной ответственности нет, поэтому отказ в выплате был незаконным.

Решение суда

Исследовав материалы дела, судья пришел к выводу, что жена погибшего имеет право на денежную помощь. Протокол комиссии Минобороны об отказе в назначении выплаты отменили — МОУ должно повторно рассмотреть ее заявление на получение денег.

Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, военный во время общения в чате с друзьями писал о расположении боевой техники ВСУ. Мужчину приговорили к лишению свободы, но большую часть срока заключения он уже отбыл, потому что два года находился в СИЗО.

Также мы сообщали, что в Одесской области мобилизованный отдавал свою зарплату командиру, а сам избегал службы. Ему назначили наказание в виде служебного ограничения и ежемесячного отчисления 10% зарплаты.