Ударив палицею по голові: у Польщі затримали підозрюваного в нападі на українку

Люди допомагають українці, яка постраждала від нападу у Гдині. Фото: trojmiasto.pl

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Гдині затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України. Інцидент стався 30 липня. З місця злочину фігурант утік — його розшукували кілька днів.

Про це з посиланням на TVN24 передає Новини.LIVE.

Затримання підозрюваного в побитті українки

У Поморській поліції заявили, що мотивом нападу не була ненависть на національному ґрунті.

"Наразі встановлені обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, мотивованого упередженням на національному ґрунті", — зазначили правоохоронці.

Українка, яку побили палицею у Гдині 30 липня 2026 року. Фото: trojmiasto.pl

Підозрюваного в нападі затримали слідчі-криміналісти Міського управління поліції в Гдині. Прокурори розслідують інцидент за фактом завдання травм людині. Триває слідство.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Wiadomości повідомляв, що в польському місті Гдиня невідомий ударив палицею по голові 40-річну українку. Напад стався, коли жінка записувала голосове повідомлення рідною мовою. Перехожа не бачила нападника: він підкрався до неї зі спини.

Також Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві повідомляв, що в Польщі троє людей скоїли напад на молоде українське подружжя. Причиною нападу став український акцент пари. Молодих людей побили просто посеред торгового центру.