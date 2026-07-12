Удари РФ по залізниці можуть спричинити нову кризу в Україні

Зруйнований вагон УЗ. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Україні формується нова логістична проблема через російські атаки на залізничну інфраструктуру. Внаслідок ударів пошкоджуються локомотиви, станції технічного обслуговування та інші важливі об’єкти залізниці.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Економіст попередив про можливе зростання вартості перевезень

В Україні може загостритися ситуація з логістикою через системні удари російських військ по залізничній інфраструктурі.

За його словами, під час атак РФ уражаються не лише окремі ділянки залізниці, а й критично важливі елементи транспортної системи.

"Вибиваються локомотиви, станції технічного обслуговування локомотивів, інфраструктура залізниці. Величезна криза", — зазначив Кущ.

Економіст також заявив, що через ускладнення логістики в Україні можуть зрости витрати на перевезення. За його словами, за наявною інформацією, уряд у серпні може підвищити тарифи на залізничні перевезення приблизно на 30%, зокрема для аграрного сектору.

Кущ наголосив, що атаки Росії на залізничну та портову інфраструктуру створюють додаткові ризики для українського експорту. На його думку, Україні необхідно поступово відходити від експорту переважно сировини та розвивати виробництво продукції з більшою доданою вартістю.

За словами експерта, розвиток внутрішньої переробки може допомогти зменшити залежність економіки від вразливих логістичних маршрутів і посилити стійкість країни в умовах війни.

Новини.LIVE писали, що фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ скептично оцінив заяви про можливе виробництво систем Patriot в Україні. За його словами, такі повідомлення більше схожі на маркетинговий крок, а розмови про передачу Києву ліцензії на виготовлення антибалістичних ракет наразі є передчасними.

Новини.LIVE інформували, що перші реальні передумови для завершення війни можуть з’явитися лише навесні-влітку 2028 року. Такий прогноз зробив фінансовий аналітик Олексій Кущ, пояснивши його тим, що рішення міжнародних партнерів щодо підтримки України свідчать про розрахунок на довготривалу допомогу.