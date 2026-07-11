Кущ спрогнозував завершення війни: перші можливості можуть з’явитися не раніше 2028 року

Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Перші реальні можливості для завершення війни можуть з’явитися не раніше весни-літа 2028 року. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Олексій Кущ, зазначивши, що рішення міжнародних партнерів щодо фінансування України вказують на підготовку до тривалої підтримки.

Про це він заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ озвучив прогноз щодо завершення війни

За словами експерта, затвердження фінансової допомоги на 2026–2027 роки свідчить про те, що країни-партнери продовжують розраховувати на тривале протистояння.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що завершення війни найближчими роками залишається малоймовірним. За його оцінкою, перші можливості для припинення бойових дій можуть з’явитися лише у 2028 році.

"Перші можливості завершення війни, це оптимістичний прогноз, з’являться не раніше весни-літа 2028 року", — сказав Кущ.

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Він пояснив, що ухвалені після саміту НАТО рішення щодо підтримки України демонструють готовність міжнародних партнерів продовжувати фінансування у 2026–2027 роках.

За словами аналітика, ключову роль у забезпеченні України ресурсами надалі відіграватиме Європейський Союз. Додаткову допомогу, за його словами, також надаватимуть Канада, Велика Британія, Норвегія та частково Японія.

Кущ наголосив, що фінансові рішення впливають на загальний напрям розвитку подій.

"Якщо фінансування затверджено, то ми розуміємо, що гроші формують тренди. І тренд на продовження війни залишається", — зазначив він.

Водночас остаточні терміни завершення війни залежать від низки військових, політичних та дипломатичних чинників.

Новини.LIVE також повідомляли, що фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Україна щорічно втрачає близько 800 тисяч людей. За його словами, це пов’язано як із виїздом громадян за кордон, так і з тим, що рівень смертності в країні перевищує показники народжуваності.

Новини.LIVE писали, що економіст Олексій Кущ заявив, що для досягнення військового балансу з Росією Європейському Союзу необхідно було б щорічно спрямовувати на підтримку України близько 400 млрд євро. За його словами, такі обсяги фінансування могли б забезпечити суттєву перевагу в озброєнні та вплинути на подальший розвиток війни.