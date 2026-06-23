Удари по Запоріжжю й Запорізькому району: постраждалих щонайменше троє

Пожежа після обстрілу Запоріжжя вночі 23 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У ніч проти вівторка, 23 червня, армія РФ обстріляла Запоріжжя та Запорізький район. Спалахнули пожежі. Зазнали пошкоджень заправки, будинки та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів Запоріжжя та Запорізького району вночі 23 червня

Станом на 01:06 у Запоріжжі через атаку сталися декілька пожеж. Зазнали пошкоджень будинок і автозаправка.

О 01:45 Іван Федоров зазначив, що обстріл пошкодив станцію технічного обслуговування.

Руйнування після обстрілу Запорізького району вночі 23 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

О 02:01 стало відомо, що в Запорізькому районі від удару постраждали приватні будинки та господарські споруди. Загорілися оселі — пожежі загасили рятувальники. По допомогу до медиків звернулися 73-річні чоловік і жінка.

Скриншот повідомлення Івана Федорова



О 05:48 очільник Запорізької ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу загорілися автомобілі на приватній стоянці. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що ввечері 22 червня росіяни завдали удару шістьма КАБами по околицях Сумській громаді. Постраждав 57-річний водій тролейбуса. Він перебуває у важкому стані. Крім того, зазнали незначних травм двоє жінок.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова писав, що вночі 22 червня армія РФ ударила по житловому будинку у Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Жертвами атаки стали троє людей: двоє дорослих і 13-річний хлопчик. Ще три людини зазнали поранень. Серед травмованих двоє дітей.