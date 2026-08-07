Удари по нафтових танкерах: Росія уже втратила близько 20% своїх рейсів

Наближення українського морського дрона до нафтовогот танкера тіньового флоту РФ. Фото: СБУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Обсяг транспортування російської нафти зменшився орієнтовно на п'яту частину внаслідок системного ураження суден тіньового флоту. Близько 20% усіх перевезень російської нафти наразі зупинено, угруповання залучених до цих процесів суден налічувало майже 200 одиниць, тож поточні втрати ворога вважаються доволі критичними.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у програмі Ранок.LIVE.

Україна винищує судна тіньового флоту Росії

Експорт "сірої" нафти через Чорне море становить орієнтовно четверту частину від загальних обсягів РФ. Водночас у порівняно невеликій акваторії Азовського моря з обмеженою кількістю судноплавних коридорів окупанти активно використовували так званий фідерний флот.

"Азовське море не таке велике і коридорів там не так багато. І враховуючи це, так звісно, там був якась кількість флоту цього фідерного так званого. Але звісно, коли мова йде про сотні, то це вже суттєва частина. Я, наприклад, зараз не готовий підбити загальний відсоток, тому що таких даних ще пошукати", — зазначив речник Військово-морських сил.

Як пояснив Плетенчук, вирахувати точний відсоток зменшення кількості суден украй непросто. Головними перешкодами для моніторингу залишаються маніпуляції з GPS-сигналами та непрозорі умови фрахтування кораблів.

"З огляду на відсоток зниження, а ці цифри, як правило, колега Андрій Клименко підбиває дуже точно, тому що вони відслідковують конкретно кожне перевезення. І так можна сказати, що п'ята частина перевезень вже лягла. А це суттєво насправді, враховуючи те, що зараз приблизно чверть сірої нафти російською експортується, мало б експортуватися з Чорного моря", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Росія має чималі проблеми з реалізацію нафти не лише у морі, а й по країнах. Так грузинська компанія Black Sea Petroleum LLC стала використовувати для переробки нафту неросійського походження. Першою сировиною стала казахстанська нафта, а найближчим часом підприємство очікує на надходження партії з Лівії.

Водночас українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах російської паливно-енергетичної інфраструктури. 6 серпня українські військові повідомили про успішні атаки на нафтопереробні підприємства РФ, розташовані далеко від зони бойових дій. А ще були атаковані російські судна в акваторії Чорного моря.