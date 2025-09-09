Відео
Удар Росії по Яровій — Україна вимагає рішучої реакції світу

Удар Росії по Яровій — Україна вимагає рішучої реакції світу

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:37
Удар по Яровій 9 вересня — Андрій Сибіга закликав світ до рішучої реакції
Андрій Сибіга. Фото: x.com/andrii_sybiha

Україна закликала світових партнерів до рішучих дій після цинічного удару Росії по цивільних у Яровій на Донеччині. Внаслідок прицільного обстрілу 9 вересня загинула щонайменше 21 людина.

Про це у X заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Читайте також:

МЗС закликало світ відреагувати на вбивство цивільних у Яровій

Україна поінформувала міжнародних партнерів про жахливий злочин Росії в Донецькій області, де під час авіаудару по селищу Ярова загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж отримали поранення.

"Цей жахливий злочин вимагає всесвітнього осуду та дій. Ми закликаємо світ висловитися та діяти негайно. Ми закликаємо європейських партнерів, Сполучені Штати, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя та Статут ООН, вжити заходів", — наголосив глава МЗС.

Наразі Україна передає деталі трагедії міжнародним організаціям і очікує на сильну реакцію світу. Сибіга підкреслив, що російська пропаганда бреше про "порятунок" людей на Донеччині, тоді як насправді РФ скидає авіабомби на цивільних.

Нагадаємо, 9 вересня російські окупанти скинули КАБ на натовп цивільних у Яровій під час вручення пенсій. Внаслідок удару  також отримала поранення працівниця "Укрпошти".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний акт Росії.

 

МЗС Андрій Сибіга Донецька область обстріли атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
