Удар по Яровой 9 сентября — Андрей Сибига призвал мир к решительной реакции

Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

Украина призвала мировых партнеров к решительным действиям после циничного удара России по гражданским в Яровой Донецкой области. В результате прицельного обстрела 9 сентября погиб по меньшей мере 21 человек.

Об этом в X заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД призвал мир отреагировать на убийство гражданских в Яровой

Украина проинформировала международных партнеров об ужасном преступлении России в Донецкой области, где во время авиаудара по поселку Яровая погиб по меньшей мере 21 человек, еще столько же получили ранения.

"Это ужасное преступление требует всемирного осуждения и действий. Мы призываем мир высказаться и действовать немедленно. Мы призываем европейских партнеров, Соединенные Штаты, членов G20 и всех, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, принять меры", — подчеркнул глава МИД.

Сейчас Украина передает детали трагедии международным организациям и ожидает сильной реакции мира. Сибига подчеркнул, что российская пропаганда врет о "спасении" людей в Донецкой области, тогда как на самом деле РФ сбрасывает авиабомбы на гражданских.

Напомним, 9 сентября российские оккупанты сбросили КАБ на толпу гражданских в Яровой во время вручения пенсий. В результате удара также получила ранения работница "Укрпошты".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический акт России.