Удар росіян по Запоріжжю 29 вересня — Зеленський відреагував

Володимир Зеленський. Фото: Слово і діло

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Запоріжжю. Він зазначив, що такий удар є частиною щоденного терору росіян проти нашої держави.

Про це Зеленський розповів у неділю, 29 вересня.

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Удар по Запоріжжю

"Сьогодні у Запоріжжі — чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби — по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах", — повідомив президент.

Глава держави розповів, що сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами по Харківщині, Донеччині, Сумщині.

Він додав, що зокрема, у Глухові пошкоджено кількох житлових будинків. На Харківщині зруйновано багатоквартирні будинки, енергетичну та медичну інфраструктуру.

Зеленський наголосив, що це щоденний російський терор.

"Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це — постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог скинув десять авіабомб на Запоріжжя. Руйнування зафіксували у трьох районах міста.

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили оборони України знищили 15 ворожих цілей у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.