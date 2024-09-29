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Удар россиян по Запорожью — Зеленский отреагировал на преступление

29 сентября 2024 20:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Удар россиян по Запорожью 29 сентября — Зеленский отреагировал
Владимир Зеленский. Фото: Слово и дело
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Запорожью. Он отметил, что такой удар является частью ежедневного террора россиян против нашего государства.

Об этом Зеленский рассказал в воскресенье, 29 сентября.

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"Сегодня в Запорожье четырнадцать раненых людей после российского удара. Разбор завалов продолжается весь день. Удалось спасти двух человек из-под завалов. Авиабомбы — по обычной жилой застройке, по обычным городским объектам", — сообщил президент.

Глава государства рассказал, что сегодня же россияне нанесли удары управляемыми бомбами по Харьковщине, Донбасу, Сумщине.

Он добавил, что, в частности, в Глухове повреждено несколько жилых домов. В Харьковской области разрушены многоквартирные дома, энергетическая и медицинская инфраструктура.

Зеленский подчеркнул, что это ежедневный российский террор.

"Около сотни управляемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", — резюмировал Зеленский.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что враг сбросил десять авиабомб на Запорожье. Разрушение было зафиксировано в трех районах города.

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Владимир Зеленский Запорожье Украина обстрелы война в Украине

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