Удар россиян по Запорожью 29 сентября — Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский. Фото: Слово и дело

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Запорожью. Он отметил, что такой удар является частью ежедневного террора россиян против нашего государства.

Об этом Зеленский рассказал в воскресенье, 29 сентября.

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Удар по Запорожью

"Сегодня в Запорожье четырнадцать раненых людей после российского удара. Разбор завалов продолжается весь день. Удалось спасти двух человек из-под завалов. Авиабомбы — по обычной жилой застройке, по обычным городским объектам", — сообщил президент.

Глава государства рассказал, что сегодня же россияне нанесли удары управляемыми бомбами по Харьковщине, Донбасу, Сумщине.

Он добавил, что, в частности, в Глухове повреждено несколько жилых домов. В Харьковской области разрушены многоквартирные дома, энергетическая и медицинская инфраструктура.

Зеленский подчеркнул, что это ежедневный российский террор.

"Около сотни управляемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", — резюмировал Зеленский.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что враг сбросил десять авиабомб на Запорожье. Разрушение было зафиксировано в трех районах города.

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.