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Удар РФ по Запорізькій області — один загиблий, двоє постраждалих

2 квітня 2025 05:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Запоріжжя 1 квітня — один загиблий, двоє постраждалих
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Російські окупанти вчора ввечері, 1 квітня, атакували Запорізьку область дроном. Внаслідок удару одна людина загинула, і ще дві постраждали.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області. Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку", — написав він.

Федоров уточнив, що загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей, які отримали поранення - це 44-річний чоловік і 39-річна жінка.

Нагадаємо, що раніше глава Запорізької ОВА наголосив, що Російська Федерація вкотре б'є по цивільній інфраструктурі.

Також ми писали, що цієї ночі росіяни атакували дронами Харків. Було близько 13 влучань "Шахедами", пошкодження, пожежі, а також постраждалі.

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