Обстрел Запорожья 1 апреля — один погибший, двое пострадавших

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты вчера вечером, 1 апреля, атаковали Запорожскую область дроном. В результате удара один человек погиб, и еще два пострадали.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Последствия обстрела Запорожской области вечером 1 апреля

"Один погибший и двое раненых в результате российского удара по прифронтовой общине Запорожской области. Вражеский дрон атаковал машины, припаркованные возле дома", — написал он.

Федоров уточнил, что погиб 45-летний мужчина. Еще два человека, которые получили ранения - это 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Напомним, что ранее глава Запорожской ОВА подчеркнул, что Российская Федерация в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре.

Также мы писали, что этой ночью россияне атаковали дронами Харьков. Было около 13 попаданий "Шахедами", повреждения, пожары, а также пострадавшие.