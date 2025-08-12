Атака РФ на Запоріжжя — кількість поранених зростає

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У неділю, 10 серпня, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 24 поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 12 серпня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

Обстріл Запоріжжю 10 серпня — кількість постраждалих зростає

У неділю, 10 серпня, російські загарбники атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні мешканці.

Станом на 13:05 12 серпня кількість постраждалих зросла до 24.

За інформацією очільника ОВА, вже третю добу до лікарень міста звертаються мешканці, що постраждали під час атаки 10 серпня.

Сьогодні допомога медиків знадобилася 17-річному хлопцю.

"До 24 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Позавчора росіяни вдарили по будівлі автовокзалу, також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі", — поінформував Федоров.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми повідомляли, що 10 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя авіабомбами.

Згодом в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Запоріжжя 10 серпня.