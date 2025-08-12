Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає

Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 15:36
Атака РФ на Запоріжжя — кількість поранених зростає
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У неділю, 10 серпня, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 24 поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 12 серпня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Запоріжжя атака РФ
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

Обстріл Запоріжжю 10 серпня — кількість постраждалих зростає

У неділю, 10 серпня, російські загарбники атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні мешканці.

Станом на 13:05 12 серпня кількість постраждалих зросла до 24.

За інформацією очільника ОВА, вже третю добу до лікарень міста звертаються мешканці, що постраждали під час атаки 10 серпня.

Сьогодні допомога медиків знадобилася 17-річному хлопцю.

"До 24 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Позавчора росіяни вдарили по будівлі автовокзалу, також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі", — поінформував Федоров.

Запоріжжя атака РФ
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми повідомляли, що 10 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя авіабомбами.

Згодом в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Запоріжжя 10 серпня.

Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації