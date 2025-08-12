Атака РФ на Запорожье — количество раненых растет

Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

В воскресенье, 10 августа, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Вследствие вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 24 раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 12 августа, в Telegram.

Обстрел Запорожью 10 августа — количество пострадавших растет

В воскресенье, 10 августа, российские захватчики атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского обстрела пострадали мирные жители.

По состоянию на 13:05 12 августа количество пострадавших возросло до 24.

По информации главы ОВА, уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время атаки 10 августа.

Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню.

"До 24 увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Позавчера россияне ударили по зданию автовокзала, также пострадало медучреждение, многоэтажки и нежилые здания", — сообщил Федоров.

