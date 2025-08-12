Атака РФ на Запорожье — количество раненых растет

Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших растет
В воскресенье, 10 августа, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Вследствие вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 24 раненых.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 12 августа, в Telegram.
Обстрел Запорожью 10 августа — количество пострадавших растет
В воскресенье, 10 августа, российские захватчики атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского обстрела пострадали мирные жители.
По состоянию на 13:05 12 августа количество пострадавших возросло до 24.
По информации главы ОВА, уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время атаки 10 августа.
Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню.
"До 24 увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Позавчера россияне ударили по зданию автовокзала, также пострадало медучреждение, многоэтажки и нежилые здания", — сообщил Федоров.
Ранее мы сообщали, что 10 августа российские захватчики атаковали Запорожье авиабомбами.
Позже в ОВА обнародовали фото последствий вражеской атаки на Запорожье 10 августа.
