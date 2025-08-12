Видео
Україна
Главная Новости дня Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших растет

Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших растет

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 15:36
Атака РФ на Запорожье — количество раненых растет
Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

В воскресенье, 10 августа, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Вследствие вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 24 раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 12 августа, в Telegram.

Запоріжжя атака РФ
Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

Обстрел Запорожью 10 августа — количество пострадавших растет

В воскресенье, 10 августа, российские захватчики атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского обстрела пострадали мирные жители.

По состоянию на 13:05 12 августа количество пострадавших возросло до 24.

По информации главы ОВА, уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время атаки 10 августа.

Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню.

"До 24 увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Позавчера россияне ударили по зданию автовокзала, также пострадало медучреждение, многоэтажки и нежилые здания", — сообщил Федоров.

Запоріжжя атака РФ
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы сообщали, что 10 августа российские захватчики атаковали Запорожье авиабомбами.

Позже в ОВА обнародовали фото последствий вражеской атаки на Запорожье 10 августа.

Запорожье обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
