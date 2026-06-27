Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9 осіб

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. Зокрема житлові будинки та освітні заклади.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України у суботу, 27 червня.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих стрімко зростає

Внаслідок нічних авіаударів по Запоріжжю постраждали дев’ятеро людей, серед них — двоє дітей. Атака спричинила значні руйнування житлової інфраструктури міста, зокрема частково зруйновано багатоповерховий будинок.

Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, яким оперативно надали допомогу. Також один з ударів припав на територію навчального закладу, а вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки, приватне майно та автомобілі.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Удар РФ по АЗС Запоріжжя

Окремо російський безпілотник атакував автозаправну станцію в місті, внаслідок чого виникла пожежа.

Під час ліквідації наслідків надзвичайники повідомили, що займання охопило резервуар із газом та адміністративну будівлю. На щастя, внаслідок цього інциденту загиблих і постраждалих немає.

Рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню.

Скриншот повідомлень ДСНС/Telegram

Скриншот повідомлень ДСНС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 27 червня російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару керованими авіабомбами. Є постраждалі, також пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, усім постраждалим надали медичну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що у п’ятницю, 26 червня, російські війська атакували Запоріжжя та область ракетами й дронами. Внаслідок ударів постраждали щонайменше шість людей, у місті зафіксовані вибухи та пожежі. Також зруйновано та пошкоджено житлові будинки, на місці працюють екстрені служби.