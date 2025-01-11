Старшокласники самі будуть обирати предмети для навчання — деталі

Учні старшої школи у класі. Фото: Pexels

З 2027 року в Україні почне діяти освітня реформа, яка змінить застарілі методи навчання. Так, діти у старшій школі матимуть ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання. Низку предметів можна буде не вивчати.

Про це повідомляє Міністерство освіти України.

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Як зазначають у МОН, школа стане профільною. Відповідно, учні матимуть три рівні вибору:

вибір профілю навчання — профільні предмети й курси вивчатимуть поглиблено;

вибір предметів/курсів у межах профілю — щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю;

вибір предметів/курсів поза профілем для врахування різних зацікавлень учнівства.

"Отже, старшокласники й старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов'язані з профілем", — повідомляють у МОН.

Перелік можливих предметів в 10 класі за біотехнологічним профілем. Фото: МОН

Більше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники й старшокласниці будуть приділяти у 10 класі. Саме тоді учні й учениці ознайомляться з обраним профілем, а за бажанням зможуть змінити його. У 10 класі серед обов'язкових будуть такі дисципліни:

мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);

математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);

природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);

громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);

соціальна і здоров'язбережувальна (курси, повʼязані з добробутом, здоровʼям тощо);

інформатична (інформатика);

фізична культура (спортивні заняття);

мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);

технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).

Перелік можливих предметів у 12 класі за біотехнологічним профілем. Фото: МОН

Зі списку обов'язкових дисциплін приберуть:

географію,

фізику,

хімію,

зарубіжну літературу,

всесвітню історію,

громадянську освіту,

біологію/екологію.

Нагадаємо, із січня в Україні запрацював закон "Про дошкільну освіту". Він передбачає збільшення робочого часу на одну тарифну ставку працівників закладів дошкільної освіти, але не регламентує зарплати.

В Україні деяким студентам виплачують три види стипендій. Йдеться про тих, хто навчається за кошти державного бюджету на денній формі навчання.