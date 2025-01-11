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Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

11 січня 2025 15:00
Ольга Антоновська - редактор
Старшокласники самі будуть обирати предмети для навчання — деталі
Учні старшої школи у класі. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

З 2027 року в Україні почне діяти освітня реформа, яка змінить застарілі методи навчання. Так, діти у старшій школі матимуть ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання. Низку предметів можна буде не вивчати.

Про це повідомляє Міністерство освіти України.

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Як зазначають у МОН, школа стане профільною. Відповідно, учні матимуть три рівні вибору:

  • вибір профілю навчання — профільні предмети й курси вивчатимуть поглиблено;
  • вибір предметів/курсів у межах профілю — щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю;
  • вибір предметів/курсів поза профілем для врахування різних зацікавлень учнівства.

"Отже, старшокласники й старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов'язані з профілем", — повідомляють у МОН.

Можливі обов'язкові предмети у 10 класі
Перелік можливих предметів в 10 класі за біотехнологічним профілем. Фото: МОН

Більше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники й старшокласниці будуть приділяти у 10 класі. Саме тоді учні й учениці ознайомляться з обраним профілем, а за бажанням зможуть змінити його. У 10 класі серед обов'язкових будуть такі дисципліни:

  • мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);
  • математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);
  • природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);
  • громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);
  • соціальна і здоров'язбережувальна (курси, повʼязані з добробутом, здоровʼям тощо);
  • інформатична (інформатика);
  • фізична культура (спортивні заняття);
  • мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);
  • технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).
Можливі обов'язкові предмети у 10 класі
Перелік можливих предметів у 12 класі за біотехнологічним профілем. Фото: МОН

Зі списку обов'язкових дисциплін приберуть:

  • географію,
  • фізику,
  • хімію,
  • зарубіжну літературу,
  • всесвітню історію,
  • громадянську освіту,
  • біологію/екологію.

Нагадаємо, із січня в Україні запрацював закон "Про дошкільну освіту". Він передбачає збільшення робочого часу на одну тарифну ставку працівників закладів дошкільної освіти, але не регламентує зарплати.

В Україні деяким студентам виплачують три види стипендій. Йдеться про тих, хто навчається за кошти державного бюджету на денній формі навчання.

освіта МОН навчання школа ліцей

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