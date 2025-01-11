Старшеклассники сами будут выбирать предметы для обучения — детали

Ученики старшей школы в классе. Фото: Pexels

С 2027 года в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Так, дети в старшей школе будут иметь более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение.

Об этом сообщает Министерство образования Украины.

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Как отмечают в МОН, школа станет профильной. Соответственно, ученики будут иметь три уровня выбора:

выбор профиля обучения — профильные предметы и курсы будут изучать углубленно;

выбор предметов/курсов в рамках профиля — чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля;

выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.

"Итак, старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем", — сообщают в МОН.

Перечень возможных предметов в 10 классе по биотехнологическому профилю. Фото: МОН

Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе. Именно тогда ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, а по желанию смогут изменить его. В 10 классе среди обязательных будут такие дисциплины:

языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);

математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.д.);

естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.д.);

гражданская и историческая (история, гражданское образование и т.д.);

социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благополучием, здоровьем и т.д.);

информатическая (информатика);

физическая культура (спортивные занятия);

художественная (музыкальное искусство, живопись и т.д.);

технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.д.).

Перечень возможных предметов в 12 классе по биотехнологическому профилю. Фото: МОН

Из списка обязательных дисциплин уберут:

географию,

физику,

химию,

зарубежную литературу,

всемирную историю,

гражданское образование,

биологию/экологию.

Напомним, с января в Украине заработал закон "О дошкольном образовании". Он предусматривает увеличение рабочего времени на одну тарифную ставку работников учреждений дошкольного образования, но не регламентирует зарплаты.

В Украине некоторым студентам выплачивают три вида стипендий. Речь идет о тех, кто учится за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.