Старшеклассники сами будут выбирать предметы для обучения — детали

Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали
С 2027 года в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Так, дети в старшей школе будут иметь более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение.
Об этом сообщает Министерство образования Украины.
Обучение для старшеклассников по-новому
Как отмечают в МОН, школа станет профильной. Соответственно, ученики будут иметь три уровня выбора:
- выбор профиля обучения — профильные предметы и курсы будут изучать углубленно;
- выбор предметов/курсов в рамках профиля — чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля;
- выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.
"Итак, старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем", — сообщают в МОН.
Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе. Именно тогда ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, а по желанию смогут изменить его. В 10 классе среди обязательных будут такие дисциплины:
- языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);
- математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.д.);
- естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.д.);
- гражданская и историческая (история, гражданское образование и т.д.);
- социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благополучием, здоровьем и т.д.);
- информатическая (информатика);
- физическая культура (спортивные занятия);
- художественная (музыкальное искусство, живопись и т.д.);
- технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.д.).
Из списка обязательных дисциплин уберут:
- географию,
- физику,
- химию,
- зарубежную литературу,
- всемирную историю,
- гражданское образование,
- биологию/экологию.
Напомним, с января в Украине заработал закон "О дошкольном образовании". Он предусматривает увеличение рабочего времени на одну тарифную ставку работников учреждений дошкольного образования, но не регламентирует зарплаты.
В Украине некоторым студентам выплачивают три вида стипендий. Речь идет о тех, кто учится за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.
Читайте Новини.LIVE!