Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали arrow

Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

11 января 2025 15:00
Ольга Антоновская - редактор
Старшеклассники сами будут выбирать предметы для обучения — детали
Ученики старшей школы в классе. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

С 2027 года в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Так, дети в старшей школе будут иметь более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение.

Об этом сообщает Министерство образования Украины.

Читайте также:

Обучение для старшеклассников по-новому

Как отмечают в МОН, школа станет профильной. Соответственно, ученики будут иметь три уровня выбора:

  • выбор профиля обучения — профильные предметы и курсы будут изучать углубленно;
  • выбор предметов/курсов в рамках профиля — чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля;
  • выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.

"Итак, старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем", — сообщают в МОН.

Возможные обязательные предметы в 10 классе
Перечень возможных предметов в 10 классе по биотехнологическому профилю. Фото: МОН

Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе. Именно тогда ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, а по желанию смогут изменить его. В 10 классе среди обязательных будут такие дисциплины:

  • языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);
  • математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.д.);
  • естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.д.);
  • гражданская и историческая (история, гражданское образование и т.д.);
  • социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благополучием, здоровьем и т.д.);
  • информатическая (информатика);
  • физическая культура (спортивные занятия);
  • художественная (музыкальное искусство, живопись и т.д.);
  • технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.д.).
Возможные обязательные предметы в 10 классе
Перечень возможных предметов в 12 классе по биотехнологическому профилю. Фото: МОН

Из списка обязательных дисциплин уберут:

  • географию,
  • физику,
  • химию,
  • зарубежную литературу,
  • всемирную историю,
  • гражданское образование,
  • биологию/экологию.

Напомним, с января в Украине заработал закон "О дошкольном образовании". Он предусматривает увеличение рабочего времени на одну тарифную ставку работников учреждений дошкольного образования, но не регламентирует зарплаты.

В Украине некоторым студентам выплачивают три вида стипендий. Речь идет о тех, кто учится за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.

образование МОН учеба школа лицей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:45 В Одессе подросток делал "закладки" — парня задержали

15:35 В ССО показали видео взятия в плен солдата КНДР на Курщине

15:23 Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине завтра

15:11 Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

15:00 Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

14:58 В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

14:53 Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

14:45 Военная "Пташка" заявила о пренебрежении жизнью в ВСУ

15:45 В Одессе подросток делал "закладки" — парня задержали

15:35 В ССО показали видео взятия в плен солдата КНДР на Курщине

15:23 Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине завтра

15:11 Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

15:00 Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

14:58 В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

14:53 Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

14:45 Военная "Пташка" заявила о пренебрежении жизнью в ВСУ

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году