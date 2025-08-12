Офіцер ЗСУ пояснив, чому російські війська можуть просуватися на фронті

Військовослужбовці ЗСУ готують боєприпаси до кулемета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

У Збройних силах України практикується некоректне подання інформації про ситуацію на фронті. Мовляв, вищому командуванню хочеться знати не реальний стан справ, а той, який хотіли б почути.

Таку думку висловив в ефірі Ранок.LIVE офіцер зенітного дивізіону Третього армійського корпусу Олександр Степаненко на запитання про просування російських військ на Донеччині.

Вище командування ЗСУ може не знати про реальний стан справ на фронті

Це, на його переконання, призводить до того, що окремі проблеми в підрозділах приховуються, а стають очевидними лише тоді, коли їх уже неможливо замовчувати.

Степаненко наголосив, що противник не зупиниться сам по собі та продовжуватиме наступальні дії, поки не отримає потужну відсіч.

Він процитував слова командувача корпусу полковника Андрія Білецького, який неодноразово підкреслював, що агресора не зупинять ані миротворчі місії, ані міжнародні гарантії, ані санкції. Єдиним чинником стримування, за його словами, є сильна, сучасна, чисельна та ефективна українська армія.

