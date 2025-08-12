Видео
В ВСУ практикуют замалчивание реальных проблем — офицер

В ВСУ практикуют замалчивание реальных проблем — офицер

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:12
Офицер ВСУ объяснил, почему российские войска могут продвигаться на фронте
Военнослужащие ВСУ готовят боеприпасы к пулемету. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В Вооруженных силах Украины практикуется некорректная подача информации о ситуации на фронте. Мол, высшему командованию хочется знать не реальное положение дел, а то, которое хотели бы услышать.

Такое мнение высказал в эфире Ранок.LIVE офицер зенитного дивизиона Третьего армейского корпуса Александр Степаненко на вопрос о продвижении российских войск в Донецкой области.

Читайте также:

Высшее командование ВСУ может не знать о реальном положении дел на фронте

Это, по его убеждению, приводит к тому, что отдельные проблемы в подразделениях скрываются, а становятся очевидными только тогда, когда их уже невозможно замалчивать.

Степаненко подчеркнул, что противник не остановится сам по себе и будет продолжать наступательные действия, пока не получит мощный отпор.

Он процитировал слова командующего корпусом полковника Андрея Билецкого, который неоднократно подчеркивал, что агрессора не остановят ни миротворческие миссии, ни международные гарантии, ни санкции. Единственным фактором сдерживания, по его словам, является сильная, современная, численная и эффективная украинская армия.

Напомним, в "Азове" сделали заявление о ситуации на Покровском направлении. Бойцы сейчас обороняют одну из полос.

Между тем в ОСУВ "Днепр" объяснили, что на самом деле произошло на Покровском направлении и соответствует ли карта Deepstate реалиям на фронте.

российские войска ВСУ Донецкая область война в Украине наступление
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
