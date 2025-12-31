Щоденні втрати армії РФ – речник Сил оборони Півдня назвав цифру

У ЗСУ повідомили щоденні втрати армії РФ на війні в Україні
Армія Росії щодня зазнає суттєвих втрат, зокрема — в районі Гуляйполя, де йдуть активні бойові дії. За даними Збройних Сил України, ідеться про сотні окупантів щодня.
Про це повідомив Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.
Які втрати несе російська армія
"Ворог має дійсно дуже великі втрати. Розумієте, за день на Гуляйполі протягом … двох тижнів ворог втрачає по 300–350 чоловік", — зазначив Волошин.
Волошин повідомив, що штурмові групи ворога по 3–4 людини намагаюся захопити це невелике місто на півдні України. Кожен день у цьому приймає участь близько 100 штурмових груп окупантів. На запитання, чи має він увазі летальні втрати, в тому числі — безповоротні, що передбачають каліцтво та важкі поранення, Владислав Волошин відповів:
"Загальні втрати, з них відсотків 70 – це летальні втрати ворога".
Крім того, ворог завдає нищівних ударів по населених пунктах — наприклад, за минулу добу 16 КАБів "прилетіло" в Оріхів, повідомив Волошин.
"Невеличке місто Камишеваха, яке на схід від Запоріжжя, — воно теж зараз потерпає від авіаційних ударів, від артилерійських обстрілів, ну, вірніше, від ударів РСЗВ — реактивних систем залпового вогню", — додав Волошин.
Нагадаємо, що Андрій Білецький заявив, що РФ фізично не встигає компенсувати втрати своїх солдатів на передовій.
Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський повідомив: кожного місяця армія РФ втрачає близько 30 тисяч солдатів.
Читайте Новини.LIVE!