Ежедневные потери армии РФ - спикер Сил обороны Юга назвал цифру

Армия России ежедневно несет существенные потери, в частности — в районе Гуляйполя, где идут активные боевые действия. По данным Вооруженных Сил Украины, речь идет о сотнях оккупантов ежедневно.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

Какие потери несет российская армия

"Враг имеет действительно очень большие потери. Понимаете, за день на Гуляйполе в течение ... двух недель враг теряет по 300-350 человек", — отметил Волошин.

Волошин сообщил, что штурмовые группы врага по 3-4 человека пытаюсь захватить этот небольшой город на юге Украины. Каждый день в этом принимает участие около 100 штурмовых групп оккупантов. На вопрос, имеет ли он в виду летальные потери, в том числе — безвозвратные, предусматривающие увечье и тяжелые ранения, Владислав Волошин ответил:

"Общие потери, из них процентов 70 — это летальные потери врага".

Кроме того, враг наносит сокрушительные удары по населенным пунктам — например, за минувшие сутки 16 КАБов "прилетело" в Орехов, сообщил Волошин.

"Небольшой город Камышеваха, который к востоку от Запорожья, — он тоже сейчас страдает от авиационных ударов, от артиллерийских обстрелов, ну, вернее, от ударов РСЗО — реактивных систем залпового огня", — добавил Волошин.

Напомним, что Андрей Билецкий заявил, что РФ физически не успевает компенсировать потери своих солдат на передовой.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский сообщил: каждый месяц армия РФ теряет около 30 тысяч солдат.