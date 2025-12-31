Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ВСУ сообщили ежедневные потери армии РФ на войне в Украине

В ВСУ сообщили ежедневные потери армии РФ на войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:23
Ежедневные потери армии РФ - спикер Сил обороны Юга назвал цифру
Владислав Волошин. Фото: Шмыгаль/Facebook

Армия России ежедневно несет существенные потери, в частности — в районе Гуляйполя, где идут активные боевые действия. По данным Вооруженных Сил Украины, речь идет о сотнях оккупантов ежедневно.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие потери несет российская армия

"Враг имеет действительно очень большие потери. Понимаете, за день на Гуляйполе в течение ... двух недель враг теряет по 300-350 человек", — отметил Волошин.

Волошин сообщил, что штурмовые группы врага по 3-4 человека пытаюсь захватить этот небольшой город на юге Украины. Каждый день в этом принимает участие около 100 штурмовых групп оккупантов. На вопрос, имеет ли он в виду летальные потери, в том числе — безвозвратные, предусматривающие увечье и тяжелые ранения, Владислав Волошин ответил:

"Общие потери, из них процентов 70 — это летальные потери врага".

Кроме того, враг наносит сокрушительные удары по населенным пунктам — например, за минувшие сутки 16 КАБов "прилетело" в Орехов, сообщил Волошин.

"Небольшой город Камышеваха, который к востоку от Запорожья, — он тоже сейчас страдает от авиационных ударов, от артиллерийских обстрелов, ну, вернее, от ударов РСЗО — реактивных систем залпового огня", — добавил Волошин.

Напомним, что Андрей Билецкий заявил, что РФ физически не успевает компенсировать потери своих солдат на передовой.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский сообщил: каждый месяц армия РФ теряет около 30 тысяч солдат.

война в Украине потери оккупантов Силы обороны Украины армия РФ боевые действия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации