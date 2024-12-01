Війна в Україні — від чого залежить тактика росіян

Російські військові. Фото: Міноборони РФ

Тактика російських військових змінюється залежно від конкретного підрозділу. Наприклад, морська піхота дозволяє собі більше на полі бою, ніж повітрянодесантні війська РФ.

Про це повідомив речник 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Берлінського "Еней" в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 1 грудня.

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Тактика росіян на полі бою

"Еней" розповів про особливості тактики російських підрозділів, які воюють на різних напрямках. За його словами, у першу чергу це залежить від складу підрозділів.

"Тактика змінюється від підрозділів, які заходять на наш напрямок. До цього була 155 бригада — це морська піхота, вони живуть по-багатому. Вони застосовують досить багато м'ясних штурмів, колон бронетехніки. Зараз вони відпочивають", — зазначив речник 36 окремої бригади морської піхоти.

Він додав, що наразі українські військові воюють проти ВДВ.

"Ці хлопці бідніші, бо штурми почалися на "Нивах", на квадроциклах, на мотоциклах. Чи є це тактикою, важко сказати, мені здається, що це є більше бідністю і недолугістю цих підрозділів", — підкреслив "Еней".

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 листопада здійснив робочу поїздку на передову. Там він вручив державні нагороди українським військовим.

Раніше ми писали про те, що морська піхота ЗСУ відбила відразу дві штурмові колони російських військ. Бійці ліквідували кілька одиниць важкої техніки та піхотне відділення росіян під час їхньої невдалої атаки.