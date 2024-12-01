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В ВСУ объяснили, от чего зависит тактика россиян на фронте

1 декабря 2024 17:01
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — от чего зависит тактика россиян
Российские военные. Фото: Минобороны РФ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Тактика российских военных меняется в зависимости от конкретного подразделения. Например, морская пехота позволяет себе больше на поле боя, чем воздушно-десантные войска РФ.

Об этом сообщил представитель 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Берлинского "Эней" в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 1 декабря.

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"Эней" рассказал об особенностях тактики российских подразделений, которые воюют на разных направлениях. По его словам, в первую очередь это зависит от состава подразделений.

"Тактика меняется от подразделений, которые заходят на наше направление. До этого была 155 бригада - это морская пехота, они живут по-богатому. Они применяют достаточно много мясных штурмов, колонн бронетехники. Сейчас они отдыхают", — отметил представитель 36 отдельной бригады морской пехоты.

Он добавил, что сейчас украинские военные воюют против ВДВ.

"Эти ребята беднее, потому что штурмы начались на "Нивах", на квадроциклах, на мотоциклах. Является ли это тактикой трудно сказать, мне кажется, что это больше бедностью и несостоятельностью этих подразделений", — подчеркнул "Эней".

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 ноября совершил рабочую поездку на передовую. Там он вручил государственные награды украинским военным.

Ранее мы писали о том, что морская пехота ВСУ отразила сразу две штурмовые колонны российских войск. Бойцы ликвидировали несколько единиц тяжелой техники и пехотное отделение россиян во время их неудачной атаки.

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