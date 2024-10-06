У жовтні українці побачать зорепади "Драконіди" та "Оріоніди"

Зорепад у нічному небі. Фото ілюстративне: сiStock

У жовтні українці матимуть можливість побачити два зорепади — "Драконіди" та "Оріоніди". Також цього місяця можна буде спостерігати "комету століття".

Про це повідомляє The Sun у неділю, 6 жовтня.

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Першим з'явиться метеорний потік "Драконіди", він буде активний з 6 по 10 жовтня, пік припаде на 8-9 жовтня.

Зорепад "Оріоніди" вже розпочався 2 жовтня. Він триватиме до 7 листопада, найбільшу активність він покаже у ніч на 22 жовтня.

Крім зорепадів, з 13 по 15 жовтня відбудеться ще одна значуща подія — комета C/2023 A3, яку астрономи називають кометою століття. Вона проходить через внутрішню частину Сонячної системи вперше за 80 000 років.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

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