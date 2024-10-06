В октябре украинцы увидят звездопады "Дракониды" и "Ориониды"

Звездопад в ночном небе. Фото иллюстративное: сiStock

В октябре украинцы смогут увидеть два звездопада — "Дракониды" и "Ориониды". Также в этом месяце можно будет наблюдать "комету столетия".

Об этом сообщает The Sun в воскресенье, 6 октября.

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Первым появится метеорный поток "Дракониды", он будет активен с 6 по 10 октября, пик придется на 8-9 октября.

Звездопад "Ориониды" уже начался 2 октября. Он продлится до 7 ноября, наибольшую активность он покажет в ночь на 22 октября.

Кроме звездопадов, с 13 по 15 октября состоится еще одно значимое событие – комета C/2023 A3, которую астрономы называют кометой века. Она проходит через внутреннюю часть Солнечной системы впервые за 80 000 лет.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.