Як суд покарав жителя Житомирської області, який розправився зі своїм сусідом

Суддя. Фото ілюстративне: УНІАН

У місті Малин Житомирської області 56-річний чоловік розправився зі своїм сусідом. Убивцю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в п'ятницю, 20 вересня, повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

Убивство сталося в лютому 2022 року. Злочинець, який орендував квартиру в Малині, та його майбутня жертва познайомилися в місті. З'ясувалося, що вони проживають неподалік один від одного. Увечері того ж дня потерпілий із пляшкою самогону прийшов до нового знайомого в гості, аби підтримати його у другий день повномасштабного вторнення. Під час розпивання алкоголю між чоловіка виник конфлікт, який закінчився для гостя трагічно. Господар оселі завдав йому численних ударів металевою трубою та молотком — травми постраждалого виявили несумісними із життям.

Рішення суду

За публічного обвинувачення прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури порушника визнали винним в умисному вбивстві (частина перша статті 115 Кримінального кодексу України) та засудили до 12 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув законної сили.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області винесли вирок шахраю. Уродженець села Липівка продав автомобіль, який перебував у заставі. Його засудили до одного року іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Харкові судили жінку, яка вкрала в незнайомки сумку з гаманцем Chanel із 50 тисячами гривень. Фігурантку визнали винною та призначили їй покарання у вигляді трьох років умовного терміну.