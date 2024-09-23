Как суд наказал жителя Житомирской области, который расправился со своим соседом

Судья. Фото иллюстративное: УНІАН

В городе Малин Житомирской области 56-летний мужчина расправился со своим соседом. Убийцу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

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Детали дела

Убийство произошло в феврале 2022 года. Преступник, арендовавший квартиру в Малине, и его будущая жертва познакомились в городе. Выяснилось, что они проживают недалеко друг от друга. Вечером того же дня потерпевший с бутылкой самогона пришел к новому знакомому в гости, чтобы поддержать его во второй день полномасштабного вторжения. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, который закончился для гостя трагически. Хозяин дома нанес ему многочисленные удары металлической трубой и молотком — травмы пострадавшего оказали несовместимыми с жизнью.

Решение суда

При публичном обвинении прокурора Малинского отдела Коростенской окружной прокуратуры нарушителя признали виновным в умышленном убийстве (часть первая статьи 115 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к 12 годам лишения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Ивано-Франковской области вынесли приговор мошеннику. Уроженец села Липовка продал автомобиль, который находился в залоге. Его приговорили к одному году испытательного срока.

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