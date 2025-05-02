У Житомирі 2 травня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів

У Житомирі сталася пожежа на полігоні твердих відходів — фото
У Житомирі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. До гасіння залучали 31 вогнеборця та девʼять одиниць техніки.
Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради у Facebook у пʼятницю, 2 травня.
Пожежа на полігоні твердих побутових відходів Житомира
Завдяки зусиллям вогнеборців вдалося локалізувати загоряння. Наразі подальше поширення вогню не відбувається.
"Фахівці ДУ "Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря. Це дозволить визначити рівень забруднення", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:
- школи Житомира працюватимуть сьогодні у дистанційному форматі;
- дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.
Крім того, у місті скасували всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.
Нагадаємо, 27 квітня в Одесі сталася пожежа на СТО, внаслідок чого загорівся автомобіль Tesla Carmax.
Раніше у Кривому Розі спалахнула пожежа на навчальній базі "Кривбасу". У мережі показали фото.
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