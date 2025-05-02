У Житомирі 2 травня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

У Житомирі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. До гасіння залучали 31 вогнеборця та девʼять одиниць техніки.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради у Facebook у пʼятницю, 2 травня.

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Завдяки зусиллям вогнеборців вдалося локалізувати загоряння. Наразі подальше поширення вогню не відбувається.

Пожежа в Житомирі. Фото: ДСНС

Пожежа в Житомирі. Фото: ДСНС

"Фахівці ДУ "Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря. Це дозволить визначити рівень забруднення", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в Житомирі. Фото: ДСНС

Пожежа в Житомирі. Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:

школи Житомира працюватимуть сьогодні у дистанційному форматі;

дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Крім того, у місті скасували всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.

Допис Житомирської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 квітня в Одесі сталася пожежа на СТО, внаслідок чого загорівся автомобіль Tesla Carmax.

Раніше у Кривому Розі спалахнула пожежа на навчальній базі "Кривбасу". У мережі показали фото.