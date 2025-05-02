В Житомире 2 мая произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В Житомире произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. К тушению привлекали 31 пожарного и девять единиц техники.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета в Facebook в пятницу, 2 мая.

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Благодаря усилиям пожарных удалось локализовать возгорание. Сейчас дальнейшее распространение огня не происходит.

Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС

Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС

"Специалисты ГУ "Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" совместно с отделом экологии и природных ресурсов городского совета осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха. Это позволит определить уровень загрязнения", — говорится в сообщении.

Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС

Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС

В результате пожара было принято решение о временном изменении работы учебных заведений:

школы Житомира будут работать сегодня в дистанционном формате;

детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Кроме того, в городе отменили все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.

Пост Житомирского городского совета. Фото: скриншот

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