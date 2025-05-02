В Житомире 2 мая произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

В Житомире произошел пожар на полигоне твердых отходов — фото
В Житомире произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. К тушению привлекали 31 пожарного и девять единиц техники.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета в Facebook в пятницу, 2 мая.
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов Житомира
Благодаря усилиям пожарных удалось локализовать возгорание. Сейчас дальнейшее распространение огня не происходит.
"Специалисты ГУ "Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" совместно с отделом экологии и природных ресурсов городского совета осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха. Это позволит определить уровень загрязнения", — говорится в сообщении.
В результате пожара было принято решение о временном изменении работы учебных заведений:
- школы Житомира будут работать сегодня в дистанционном формате;
- детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.
Кроме того, в городе отменили все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.
Напомним, 27 апреля в Одессе произошел пожар на СТО, в результате чего загорелся автомобиль Tesla Carmax.
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