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В Житомире произошел пожар на полигоне твердых отходов — фото

2 мая 2025 11:55
Аркадий Пастула - Редактор
В Житомире 2 мая произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Житомире произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. К тушению привлекали 31 пожарного и девять единиц техники.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета в Facebook в пятницу, 2 мая.

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Благодаря усилиям пожарных удалось локализовать возгорание. Сейчас дальнейшее распространение огня не происходит.

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Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС
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Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС

"Специалисты ГУ "Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" совместно с отделом экологии и природных ресурсов городского совета осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха. Это позволит определить уровень загрязнения", — говорится в сообщении.

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Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС
Пожежники в Житомирі 2 травня
Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС

В результате пожара было принято решение о временном изменении работы учебных заведений:

  • школы Житомира будут работать сегодня в дистанционном формате;
  • детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Кроме того, в городе отменили все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.

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Пост Житомирского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, 27 апреля в Одессе произошел пожар на СТО, в результате чего загорелся автомобиль Tesla Carmax.

Ранее в Кривом Роге вспыхнул пожар на учебной базе "Кривбасса". В сети показали фото.

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