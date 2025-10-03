Пожежа в гуртожитку в Житомирі 2 жовтня - що відомо

Будівля після пожежі в Житомирі після пожежі

У четвер увечері, 2 жовтня, в одному з гуртожитків Житомира сталася пожежа. Четверо студентів надихалися продуктами горіння.

Про це в Telegram повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про пожежу в Житомирі 2 жовтня

"Сьогодні о 20.32 сталася пожежа в одній із кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту", — йдеться в повідомленні.

Глава ОВА зазначив, що на місце події оперативно прибули ДСНС. Вони локалізували поширення вогню, а також загасили пожежу.

"Унаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав", — ідеться в дописі.

Також Бунечко зазначив, що студентів і внутрішньо переміщених осіб - близько 400 осіб — буде розселено за необхідності в інші приміщення.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятувальникам лише рік тому. Спасибі нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм і готовність прийти на допомогу", — наголосив він.

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС України

Пізніше голова ОВА розповів, що біля гуртожитку, де виникла пожежа, рятувальники розгорнули намети для обігріву. Туди можуть прийти люди, поки вирішуються організаційні питання.

"Із дорослими та дітьми працюють психологи, надаючи необхідну підтримку. Також на місці присутні представники Червоного Хреста, які допомагають усім необхідним. Місця для розміщення мешканців постраждалих помешкань визначено. Діти вже вирушили до місця ночівлі", — резюмував Бунечко.

Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня вибухи прогриміли в Херсоні та Миколаєві. Водночас тривоги в регіонах не було.

Також ми писали, що того ж вечора вибухи прогриміли і в Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.