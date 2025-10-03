Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Житомирі горів гуртожиток — студентам надали допомогу

У Житомирі горів гуртожиток — студентам надали допомогу

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 02:30
Пожежа в гуртожитку в Житомирі 2 жовтня - що відомо
Будівля після пожежі в Житомирі після пожежі

У четвер увечері, 2 жовтня, в одному з гуртожитків Житомира сталася пожежа. Четверо студентів надихалися продуктами горіння.

Про це в Telegram повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про пожежу в Житомирі 2 жовтня

"Сьогодні о 20.32 сталася пожежа в одній із кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту", — йдеться в повідомленні.

Глава ОВА зазначив, що на місце події оперативно прибули ДСНС. Вони локалізували поширення вогню, а також загасили пожежу.

"Унаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав", — ідеться в дописі.

Також Бунечко зазначив, що студентів і внутрішньо переміщених осіб - близько 400 осіб — буде розселено за необхідності в інші приміщення.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятувальникам лише рік тому. Спасибі нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм і готовність прийти на допомогу", — наголосив він.

У Житомирі горів гуртожиток - студентам надали допомогу - фото 1
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС України

Пізніше голова ОВА розповів, що біля гуртожитку, де виникла пожежа, рятувальники розгорнули намети для обігріву. Туди можуть прийти люди, поки вирішуються організаційні питання.

"Із дорослими та дітьми працюють психологи, надаючи необхідну підтримку. Також на місці присутні представники Червоного Хреста, які допомагають усім необхідним. Місця для розміщення мешканців постраждалих помешкань визначено. Діти вже вирушили до місця ночівлі", — резюмував Бунечко.

Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня вибухи прогриміли в Херсоні та Миколаєві. Водночас тривоги в регіонах не було.

Також ми писали, що того ж вечора вибухи прогриміли і в Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

студенти пожежа Житомир гуртожиток обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації