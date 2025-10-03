Видео
В Житомире горело общежитие — студентам оказали помощь

В Житомире горело общежитие — студентам оказали помощь

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 02:30
Пожар в общежитии в Житомире 2 октября - что известно
Здание после пожара в Житомире после пожара

В четверг вечером, 2 октября, в одном из общежитий Житомира произошел пожар. Четверо студентов надышались продуктами горения. 

Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Что известно о пожаре в Житомире 2 октября

"Сегодня в 20.32 произошел пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института", — говорится в сообщении

Глава ОВА отметил, что на место происшествия оперативно прибыли ГСЧС. Они локализовали распространение огня, а также потушили пожар.

"В результате чрезвычайного происшествия четверо студентов надышались продуктами горения, получили на месте первую медицинскую помощь. Больше никто не пострадал", — сказано в заметке.

Также Бунечко отметил, что студенты и внутренне перемещенные лица - около 400 человек — будут расселены при необходимости в другие помещения.

"Символично, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, которую мы передавали спасателям только год назад. Спасибо нашим героям без оружия за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь", — подчеркнул он.

В Житомире горело общежитие — студентам оказали помощь - фото 1
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Украины

Позже глава ОВА рассказал, что возле общежития, где возник пожар, спасатели развернули палатки для обогрева. Туда могут прийти люди, пока решаются организационные вопросы.

"Со взрослыми и детьми работают психологи, оказывая необходимую поддержку. Также на месте присутствуют представители Красного Креста, которые помогают всем необходимым. Места для размещения жителей пострадавших помещений определены. Дети уже отправились к месту ночевки", — резюмировал Бунечко.

Напомним, что вечером 2 октября взрывы прогремели в Херсоне и Николаеве. В то же время тревоги в регионах не было.

Также мы писали, что в тот же вечер взрывы прогремели и в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

