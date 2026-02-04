Відео
Головна Новини дня У Запорізькій області загинуло троє людей через російські атаки

У Запорізькій області загинуло троє людей через російські атаки

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 08:07
Удари по Запоріжжю і Пологівському району — скільки було атак за добу
Рятувальники гасять пожежу в квартирі. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькій області за добу повідомили про загиблих і поранених після ударів по Запоріжжю та Пологівському району. За наданими даними, загинули троє людей, ще 11 дістали поранення. Також протягом доби надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок і об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Росія атакувала 32 населених пункти в Запорізькій області за добу

За добу загалом російські війська здійснили 790 ударів по 32 населених пунктах області. Авіація завдала 11 ударів по Оріхову, Долинці, Чарівному, Новому Полю, Любицькому, Братському та Верхній Терсі.

Найчастіше, за наведеними підрахунками, били безпілотниками. Упродовж доби 466 дронів різної модифікації, переважно FPV, які атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Тернівку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля та Преображенку.

Окрім цього, було зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Зеленому та Святопетрівці. Також російські війська завдали 307 артилерійських ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю та Преображенці.

Нагадаємо, російські війська посилили атаки проти цивільних у Запорізькій області. 

Також росіяни в ніч проти 4 лютого атакували Одесу. Відомо про руйнування цивільних об'єктів.

Запорізька область обстріли дрони війна в Україні артилерія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
