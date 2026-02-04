Видео
В Запорожской области погибли три человека из-за российских атак

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 08:07
Удары по Запорожью и Пологовскому району - сколько было атак за сутки
Спасатели тушат пожар в квартире. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожской области за сутки сообщили о погибших и раненых после ударов по Запорожью и Пологовскому району. По предоставленным данным, погибли три человека, еще 11 получили ранения. Также в течение суток поступило 75 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Россия атаковала 32 населенных пункта в Запорожской области за сутки

За сутки в целом российские войска совершили 790 ударов по 32 населенным пунктам области. Авиация нанесла 11 ударов по Орехову, Долинке, Чаривному, Новому Полю, Любицкому, Братскому и Верхней Терсе.

Чаще всего, по приведенным подсчетам, били беспилотниками. В течение суток 466 дронов различной модификации, преимущественно FPV, которые атаковали Запорожье, Вольнянск, Балабино, Терновку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорьея, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье и Преображенку.

Кроме этого, было зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Зеленому и Святопетровке. Также российские войска нанесли 307 артиллерийских ударов по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому, Сладкому, Доброполью и Преображенке.

Напомним, российские войска усилили атаки против гражданских в Запорожской области.

Также россияне в ночь на 4 февраля атаковали Одессу. Известно о разрушении гражданских объектов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
