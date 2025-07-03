Вибухи у Запорізькій області 3 липня

У Запорізькій області пролунали вибухи
Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 3 липня. Причиною стала робота ППО на тлі атаки дронів.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Звуки вибухів у Запорізькій області в ніч проти 3 липня
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 02:19.
Напередодні Федоров писав, що для Запорізької області є загроза застосування ударних безпілотників.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому звуки вибухів було чути у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами, внаслідок чого працювала ППО.
Також ми писали, що зранку, 1 липня, ворог вдарив ракетою по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.
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