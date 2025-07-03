Вибухи у Запорізькій області 3 липня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 3 липня. Причиною стала робота ППО на тлі атаки дронів.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Звуки вибухів у Запорізькій області в ніч проти 3 липня

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 02:19.

Напередодні Федоров писав, що для Запорізької області є загроза застосування ударних безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому звуки вибухів було чути у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами, внаслідок чого працювала ППО.

Також ми писали, що зранку, 1 липня, ворог вдарив ракетою по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.