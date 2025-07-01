Росія вдарила ракетою по Кам’янському району

У Дніпропетровській області вибухи — Росія вдарила ракетою
Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 09:42
Дим в небі. Фото: кадр з відео
Російські війська завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки виникла пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань та інші наслідки удару. Очільник області закликав жителів залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває.
Станом на 09:40 1 липня в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, Росія завдає атак по Дніпропетровщині й ударними дронами. Влучання "Шахедів" зафіксували на Синельківщині.
Також нещодавно окупанти вдарили по місті Самар в Дніпропетровській області. Є загиблі.
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