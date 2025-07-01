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Головна Новини дня У Дніпропетровській області вибухи — Росія вдарила ракетою

У Дніпропетровській області вибухи — Росія вдарила ракетою

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Дата публікації: 1 липня 2025 09:42
Росія вдарила ракетою по Кам’янському району
Дим в небі. Фото: кадр з відео

Російські війська завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань та інші наслідки удару. Очільник області закликав жителів залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває.

Станом на 09:40 1 липня в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога. 

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Карта повітряних тривог 1 липня о 09:40. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія завдає атак по Дніпропетровщині й ударними дронами. Влучання "Шахедів" зафіксували на Синельківщині. 

Також нещодавно окупанти вдарили по місті Самар в Дніпропетровській області. Є загиблі. 

пожежа вибух Дніпропетровська область ракета
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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