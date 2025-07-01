Росія вдарила ракетою по Кам’янському району

Дим в небі. Фото: кадр з відео

Російські війська завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Росіяни атакували Кам'янський район

Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань та інші наслідки удару. Очільник області закликав жителів залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває.

Станом на 09:40 1 липня в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 1 липня о 09:40. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія завдає атак по Дніпропетровщині й ударними дронами. Влучання "Шахедів" зафіксували на Синельківщині.

Також нещодавно окупанти вдарили по місті Самар в Дніпропетровській області. Є загиблі.