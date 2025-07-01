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Главная Новости дня В Днепропетровской области взрывы — Россия ударила ракетой

В Днепропетровской области взрывы — Россия ударила ракетой

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Дата публикации 1 июля 2025 09:42
Россия ударила ракетой по Каменскому району
Дым в небе. Фото: кадр из видео

Российские войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате ракетной атаки возник пожар.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Сейчас специалисты уточняют масштабы разрушений и другие последствия удара. Глава области призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается.

По состоянию на 09:40 1 июля в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

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Карта воздушных тревог 1 июля в 09:40. Фото: скриншот

Напомним, Россия наносит атаки по Днепропетровщине и ударными дронами. Попадание "Шахедов" зафиксировали на Синельковщине.

Также недавно оккупанты ударили по городу Самар в Днепропетровской области. Есть погибшие.

пожар взрыв Днепропетровская область ракета
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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