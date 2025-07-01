Россия ударила ракетой по Каменскому району

Дым в небе. Фото: кадр из видео

Российские войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате ракетной атаки возник пожар.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Сейчас специалисты уточняют масштабы разрушений и другие последствия удара. Глава области призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается.

По состоянию на 09:40 1 июля в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог 1 июля в 09:40. Фото: скриншот

Напомним, Россия наносит атаки по Днепропетровщине и ударными дронами. Попадание "Шахедов" зафиксировали на Синельковщине.

Также недавно оккупанты ударили по городу Самар в Днепропетровской области. Есть погибшие.