Россия ударила ракетой по Каменскому району

В Днепропетровской области взрывы — Россия ударила ракетой
Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 09:42
Дым в небе. Фото: кадр из видео
Российские войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате ракетной атаки возник пожар.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Реклама
Читайте также:
Россияне атаковали Каменский район
Сейчас специалисты уточняют масштабы разрушений и другие последствия удара. Глава области призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается.
По состоянию на 09:40 1 июля в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, Россия наносит атаки по Днепропетровщине и ударными дронами. Попадание "Шахедов" зафиксировали на Синельковщине.
Также недавно оккупанты ударили по городу Самар в Днепропетровской области. Есть погибшие.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама