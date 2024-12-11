Авіаудар по Запоріжжю 10 грудня — що відомо про наслідки

Рятувальники та поліція розбирають завали у пошуках людей. Фото: ЗОВА

У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи для ліквідації наслідків російського обстрілу. В процесі розбору завалів виявили ще кількох загиблих, тож наразі відомо про шістьох загиблих та 22 поранених.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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У Запоріжжі загинуло шестеро осіб від авіаційного удару з боку Росії. Ще 22 отримали поранення. Іван Федоров заявив, що під завалами є ще четверо людей.

Розбір завалів. Фото: ДСНС Запоріжжя

Тіла загиблих. Фото: ЗОВА

Наслідки авіаудару. Фото: ЗОВА

"На місці працюють усі екстрені служби міста, психологи ДСНС надають допомогу громадянам. Вже 6 загиблих та 22 поранених — збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Возесенівському району Запоріжжя. У руїнах понівеченої російською ракетою будівлі перебувають ще четверо людей", — повідомив Іван Федоров.

Перші хвилини після удару. Фото: ЗОВА

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російських удар по Запоріжжю 10 грудня, він закликав партнерів України надати якомога більше ППО для захисту населення.

Національна поліція оприлюднила відео перших хвилин після авіаудару по Запоріжжю.

Також вчора стало відомо, що у Запорізькій області під атакою російського дрона опинилась група спостереження від МАГАТЕ.