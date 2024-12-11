Авіаудар по Запоріжжю 10 грудня — що відомо про наслідки

У Запоріжжі зросла кількість загиблих від авіаудару — що відомо
У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи для ліквідації наслідків російського обстрілу. В процесі розбору завалів виявили ще кількох загиблих, тож наразі відомо про шістьох загиблих та 22 поранених.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріл Запоріжжя — що відомо зараз
У Запоріжжі загинуло шестеро осіб від авіаційного удару з боку Росії. Ще 22 отримали поранення. Іван Федоров заявив, що під завалами є ще четверо людей.
"На місці працюють усі екстрені служби міста, психологи ДСНС надають допомогу громадянам. Вже 6 загиблих та 22 поранених — збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Возесенівському району Запоріжжя. У руїнах понівеченої російською ракетою будівлі перебувають ще четверо людей", — повідомив Іван Федоров.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російських удар по Запоріжжю 10 грудня, він закликав партнерів України надати якомога більше ППО для захисту населення.
Національна поліція оприлюднила відео перших хвилин після авіаудару по Запоріжжю.
Також вчора стало відомо, що у Запорізькій області під атакою російського дрона опинилась група спостереження від МАГАТЕ.
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