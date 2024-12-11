Авиаудар по Запорожью 10 декабря – что известно о последствиях

Спасатели и полиция разбирают завалы в поисках людей. Фото: ЗОВА

В Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российского обстрела. В процессе разбора завалов обнаружили еще нескольких погибших, поэтому известно о шести погибших и 22 раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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В Запорожье погибли шесть человек от авиационного удара со стороны России. Еще 22 получили ранения. Иван Федоров заявил, что под завалами есть еще четыре человека.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Запорожье

Тела погибших. Фото: ЗОВА

Последствия авиаудара. Фото: ЗОВА

"На месте работают все экстренные службы города, психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам. Уже 6 погибших и 22 раненых — увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Возесеновскому району Запорожья. В руинах изуродованной российской ракетой здания находятся еще четыре человека", — сообщил Иван Федоров.

Первые минуты после удара. Фото: ЗОВА

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью 10 декабря, он призвал партнеров Украины предоставить как можно больше ПВО для защиты населения.

Национальная полиция обнародовала видео первых минут после авиаудара по Запорожью.

Также вчера стало известно, что в Запорожской области под атакой российского дрона оказалась группа наблюдения от МАГАТЭ.