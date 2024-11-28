Підземна школа у Запоріжжі — в ОВА показали процес будівництва

Будівництво підземної школи у Запоріжжі. Фото: скриншот

У Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи. Вона стане надійним укриттям і сучасним навчальним простором для 1000 дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в четвер, 28 листопада.

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Будівництво першої підземної школи

За словами Федорова, школу зводять у густонаселеному районі міста. Вона стане надійним укриттям для жителів і сучасним навчальним простором для дітей, які навчатимуться у дві зміни.

"Вже цього року вона стане найбільш міцним укриттям для мешканців району і найбільш надійним навчальним простором для майже 1000 дітей у дві зміни порівняно з приватними будинками, квартирами чи укриттями, де школярі навчаються онлайн", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що наразі завершено зворотну засипку ґрунту монолітної конструкції, триває внутрішнє оздоблення.

Раніше ми писали, що в одній з громад Запорізької області триває будівництво підземної школи. Це буде протирадіаційне укриття, в якому зможуть навчатися діти.

А міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що понад чотири мільярди доларів необхідно для облаштування укриттями всіх шкіл, університетів та дитсадків в Україні.